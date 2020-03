LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e ilritrovano serenità, il ruolino di marcia sembra essere dei più promettenti ma non c'è tempo per distrarsi: giovedì al San Paolo arriva l'Inter per una gara decisiva nell'economia dell'intera stagione ed è vietato sbagliare. Gattuso questa mattina ha ritrovavo a Castel Volturno anche Koulibaly, il centrale difensivo che, come confermato dal club tramite sito ufficiale, ha lavorato in campo.Secondo quanto trapela dagli allenamenti del Napoli , Kalidou si è allenato completamente con i compagni di squadra, ha bisogno ora di migliorare la tenuta fisica e ritrovare l'abitudine al campo per riaverlo tra i protagonisti azzurri dei prossimi mesi. Lavoro in campo anche per. Llorente e, invece, hanno svolto lavoro in palestra.