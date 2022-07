Napoli, Koulibaly in nomination per calciatore africano dell'anno

C'è anche il nome di Kalidou Koulibaly - e non potrebbe essere altrimenti - tra le nomination al prossimo premio di calciatore africano dell'anno. a svelarlo ci ha pensato la CAF in queste ore, ufficializzando la candidatura del difensore centrale del Napoli che qualche mese fa ha anche vinto la Coppa d'Africa da capitano del suo Senegal. Insieme a Koulibaly, ovviamente, anche tutti gli altri talenti di assoluto livello: il connazionale Mane, Salah e Hakimi, Mendy, Haller e Mahrez.

10x #CAFAwards2022 Player of the Year (Men) nominees! 🏆



Which of them will be shortlisted? ✨ pic.twitter.com/qFi5Qb07Gq