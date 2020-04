LEGGI ANCHE

Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio di José e di tutti gli altri. Intanto, nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo 💙 #OnThisDay #JuveNapoli #KK pic.twitter.com/VBovbaST7r — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) April 22, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come tanti tifosi sui social, ancheha ricordato in rete quel suo gol alloStadium di Torino di due anni fa, gol che valse la vittoria azzurra in casa della Juve nella corsa scudetto.«Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio di José e di tutti gli altri. Intanto, nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo», ha scritto il difensore azzurro.