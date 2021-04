Napoli, Koulibaly ritrova Ancelotti? Kalidou non rifiuterebbe l'Everton

Se il futuro di Kalidou Koulibaly dovesse essere in Inghilterra, anche l'Everton potrebbe essere una seria candidata al suo acquisto. A confermarlo è Liverpool Echo, principale quotidiano della città che segue da vicino le due squadre di Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti. E proprio l'Everton di Carletto sarebbe la più accreditata ad aggiudicarselo visto il prezzo e le operazioni di mercato già cominciate.

L'ex allenatore del Napoli, infatti, potrebbe rinunciare in estate al colombiano Yerry Mina (che piace anche in Italia) per permettere al club l'acquisto di Kalidou, che ha già allenato per un anno e mezzo in azzurro con buon rendimento. Dal canto suo Koulibaly non direbbe no ad una ipotesi Everton, ma tutto si deciderà dopo la fine della stagione con la maglia del Napoli.