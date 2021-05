Napoli, Koulibaly saluta Gattuso: «Ti porterò sempre nel cuore»

Anche Kalidou Koulibaly saluta Gattuso, che ha appena ufficializzato il suo passaggio alla Fiorentina dopo l'addio al Napoli. «Grazie per tutto mister, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore» ha scritto il difensore azzurro. A fargli eco anche Antonio Cioffi, il classe 2002 che Gattuso ha fatto esordire in Serie A: «Grazie per tutto».

