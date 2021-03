Napoli, Koulibaly va in Senegal: l'azzurro convocato da Cissé

Due impegni di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa anche per il Senegal di Kalidou Koulibaly. La squadra africana, pur se già certa del primo posto nel girone, ha scelto di convocare ugualmente le sue stelle: tra queste anche Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli inserito da Aliou Cissé nell'elenco dei 26 scelti per le sfide di fine marzo, in cui risaltano anche le presenze di Mendy e Mane. Il Senegal affronterà Congo e Eswatini.

