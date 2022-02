Napoli, disavventura per Koulibaly: telefono rubato dopo la premiazione

Non solo la gioia per la vittoria in Coppa d'Africa, anche una disavventura per Kalidou Koulibaly. Il capitano del Senegal ieri è stato ricevuto con tutta la squadra campione al Palazzo Presidenziale per la premiazione ufficiale dopo il trofeo vinto, ma al termine della cerimonia il telefono del difensore del Napoli è stato rubato. Secondo quanto riportato dai media senegalesi, la polizia presente ha subito disposto le ricerce per i presenti ma senza successo.

