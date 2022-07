Napoli, dopo Koulibaly un tesoro da 50 milioni: ecco chi arriverà

Inviato a Dimaro Folgarida

Sono ore così, col cuore in tumulto e il futuro che è una selva oscura. Koulibaly è andato via, come si temeva: ha detto sì al Chelsea e De Laurentiis non ha alzato il muro. Forse, avrebbe potuto. Ma tenere il Comandante controvoglia non ha senso. E in fondo, Kk non lo meritava neppure. Il presidente del Napoli ha solo preteso, e ottenuto, il prezzo giusto: 40 milioni di euro. La metà di quanto nel 2018, con Conte in panchina, il Chelsea aveva offerto per il difensore. Probabilmente sono contenti tutti i protagonisti. Ma il Napoli si ritrova nudo, impaurito: adesso cos'altro accadrà? Oggi in Val di Sole arriva De Laurentiis che proprio ieri ha chiuso l'affare dando il via libera alle visite mediche a Londra. Koulibaly è partito da Milano con un volo privato attorno alle 16, accompagnato dall'intermediario Fali Ramadani. Firmerà un contratto di cinque anni, da 10 milioni di euro e con una serie di bonus che lo porteranno facilmente a guadagnare 13 milioni all'anno. Senza dimenticare gli sponsor promessi dal mondo Chelsea.



Il Chelsea ha fatto irruzione su Koulibaly pochi giorni fa: la volontà del giocatore ha avuto il suo peso. «Voglio andare via adesso, non voglio più rimandare. Questo è il momento». E una personalità come Kalidou che manifesta il desiderio di concludere la sua esperienza di vertice in Premier, in una squadra diversa dal Napoli, non poteva non essere tenuta in conto. Ma la squadra perde l'anello più bello, il quadro più pregiato, il diamante più puro. Un altro pezzo di cuore gettato via, dopo l'addio di Mertens. Non sono bastati i soldi a trattenerlo, 6 milioni netti che De Laurentiis era pronto a garantirgli. Perché non va via per questioni di danaro. Kalidou si è stancato di non vincere e vuole giocare nel campionato più bello del mondo. Che non è la serie A. Non lo è da tempo.



Il paradosso è che il mercato azzurro ora diventa speciale perché adesso ci sono i 51 milioni di euro della cessione di Koulibaly che De Laurentiis non aveva considerato fino a pochi giorni fa. Un finanziamento del mercato come avvenuto con Cavani, Higuain e Jorginho. Dunque, venduto Kk ora si può intervenire con una serie di operazioni. C'è un mare aperto in cui navigare dove persino quella che fino a poche ore fa era una suggestione e null'altro, potrebbe diventare un'isola dove approdare: Dybala. Ora inavvicinabile, e De Laurentiis lo sa bene, con i suoi 7 milioni di richiesta e i diritti di immagine. Ma tra venti giorni, dovesse abbassare le pretese e l'Inter abbandonarlo al suo destino, De Laurentiis potrebbe pure farci un pensiero. Ma non adesso. E non certo per fare un acquisto come risposta alla delusione dei tifosi. Tant'è che non appare ipotizzabile neppure un tentativo di ricucire con Mertens con cui i rapporti sono interrotti da settimane.



51 milioni inattesi. Là sul tavolo: i 40 milioni del cartellino e gli 11 milioni di stipendio risparmiati. Sbloccano il mercato. Anche se senza Koulibaly i dubbi tecnici sono tanti. La strategia resta la stessa di sempre: si punterà su giovani talenti da tempo nel mirino: Broja e Deulofeu per prima cosa. Deulofeu è lì che attende che il Napoli bussi all'Udinese per definire l'affare (tra lo spagnolo e il club azzurro c'è un sì da giugno). Di Armando Broja, 20 anni, si è parlato pure nell'affare Koulibaly: perché è di proprietà del Chelsea e si dice anche nella sfera di interessi del solito Ramadani. Operazione parallela rispetto a quella di Koulibaly, perché De Laurentiis non ha voluto mischiare le cose. Broja è da tempo nel mirino del patron azzurro (ne è incantato) che ha più volte parlato al telefono anche con i familiari dell'attaccante che in questo momento è negli Usa con il Chelsea, impegnato in una tournée.

Non c'è solo il Napoli perché la concorrenza è forte: lo vogliono Everton, West Ham e Newcastle. Un assalto non semplice, ma De Laurentiis si è mosso con anticipo. Dunque Broja e Deulofeu potrebbero essere le due scosse dei prossimi giorni. Ma ora si va anche alla ricerca di un difensore che debba prendere il posto del senegalese. Che non è Ostigard (arriverà direttamente a Napoli dopo il ritiro di Dimaro) che è un destro che gioca anche a sinistra e che nel Genoa ha, comunque, ben impressionato. Ma il Napoli cerca altro. E ci mancherebbe. C'è Acerbi della Lazio che ha dato la propria disponibilità: è in rotta con la Curva Nord, alla corte di Sarri è appena arrivato Romagnoli, dunque affare possibile. Ma i suoi 34 anni pesano nella decisione. De Laurentiis dopo la chiamata a Cairo ha capito che il Torino vuole un'asta per Bremer: vero, c'è l'Inter, ma la richiesta di 75 milioni ha raggelato il club azzurro che certo a queste cifre non vuole gareggiare. Ma le piste da battere sono tante: come quella di Milenkovic della Fiorentina (il solito Ramadani ha già dato il suo assenso) e Gabriel dell'Arsenal. Da tenere sotto d'occhio anche Rafa Marin del Real Madrid, 30 anni, in scadenza nel 2023. Offerto anche Kimpembe che è ai saluti con il Psg. L'impressione è che Kim Min-Jae del Fenerbahce possa davvero essere in cima alla lista dei pretendenti a raccogliere l'eredità di Koulibaly. 20 milioni di clausola e la voglia di serie A. Ma nella rosa ci sono pure Eric Bailly del Manchester United e Leo Lacroix del Wolfsburg. Un mare in cui navigare, fatto di occasioni da prendere al volo. È una rivoluzione, quella in atto: l'addio agli ultimi pezzi del sarrismo. È l'estate in cui De Laurentiis gira pagina: anche in porta. La bozza del contratto è praticamente conclusa, ma Meret non deve vedere come uno sgarbo l'arrivo di Sirigu. Due nodi da tenere sotto osservazione: Fabian e Politano. Il primo è atteso da una proposta di rinnovo, il secondo spinge per andare altrove. Ma il Valencia pare sparito.