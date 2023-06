Napoli, Koulibaly torna in città: spunta il selfie con due tifosi

Kalidou Koulibaly torna a Napoli: prima del trasferimento all'Al Hilal per cominciare ufficialmente la stagione sportiva, l'ex difensore azzurro è tornato in città per trascorrere insieme con la moglie e i due figli qualche giorno di vacanza sulle isole del Golfo. Sui social è spuntata in queste ore la foto dell'ex capitano napoletano con due giovanissimi tifosi. Koulibaly aveva lasciato l'azzurro un anno fa per sposare il progetto del Chelsea in Premier League.