Nell'occhio del ciclone per quel rigore regalato al Parma nel finale di gara decisivo, Kalidou Koulibaly si difende ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Non ho commesso alcun fallo su. Ho chiesto all’arbitro di guardare il Var. Ma ragione mister, a volte ci manca la mentalità giusta» ha ammesso il centrale azzurro. «Grazie ai suoi consigli miglioreremo anche sotto quest’aspetto. Con ilsarà la gara giusta per testarci in vista del».La champions resta l'ultimo obiettivo stagionale degli azzurri: «Abbiamo le nostre chance e non dovremo sbagliare con i blaugrana» ha continuato. «Vincere aè speciale, per lo Scudetto vedremo la prossima stagione cosa accadrà. Sarebbe bello restare a vita, ma non voglio illudere nessuno. Sono nel progetto, a fine stagione parleró con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%. Osimhen ? L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a. Gli ho detto che qui può star tranquillo, deve pensare positivo. Le porte saranno aperte per lui, vedrá che i tifosi azzurri sono fantastici».