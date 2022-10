Napoli, visita agli allenamenti: Krol incontra Spalletti e la squadra

Un nuovo volto a Castel volturno, uno di quelli che la maglia azzurra la conosce bene. Ruud Krol questa mattina ha seguito da vicino gli allenamenti della squadra di Luciano Spalletti, presente al centro tecnico azzurro per la rifinitura prima della sfida di domani contro il Bologna. L'indimenticato ex difensore napoletano si è intrattenuto a fine allenamento con l'allenatore toscano e con il resto del gruppo, scherzando e chiacchierando con i calciatori.

Krol era stato ad Amsterdam per vedere Ajax-Napoli così come al Maradona lo scorso mercoledì per assistere alla sfida di ritorno in Champions League. Gruppo azzurro che non avrà Rrahmani e Anguissa verso la sfida col Bologna di domani: entrambi gli azzurri sono infortunati e questa mattina hanno svolto solo terapie.