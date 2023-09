Lo scorso anno, a questo punto della stagione, il suo borsino personale era diverso: tre gol e un assist. Oggi a Khvicha Kvaratskhelia è rimasto solo l'assist. Di gol nemmeno a parlarne. Una mancanza seria che va avanti da un po': l'ultima rete azzurra del georgiano è arrivata a marzo contro il Torino su rigore, su azione una settimana prima contro l'Atalanta. Un gol che aveva fatto il giro del mondo per la sua bellezza, ma che ha anche spezzato le magie di Khvicha. Quello del gol è diventato un tabù in un inizio di stagione non proprio da ricordare.

APPROFONDIMENTI Lozano, non ha il permesso di lavoro

non può allenarsi con il Psv Natan, si avvicina il momento dell'esordio con il Napoli Napoli, quindici azzurri impegnati con le nazionali

L'appannamento di fine 2022-23 era sembrato quasi automatico, con lo scudetto già in tasca e una stagione a correre forte, quello di questo avvio invece è complicato da spiegare. La qualità c'è sempre. E in realtà solo un super Provedel ha evitato che l'anatema fosse spezzato sabato sera. Ma la prestazione del georgiano è stata ammaliante solo nella prima parte di gara, calato prima dei compagni. Con cui le distanze non sembrano cambiate rispetto a un anno fa, anche se il lavoro fatto con Olivera dal suo lato può distanziarsi un po' da quello visto con Mario Rui. Un fattore fisico, si potrebbe allora pensare. Garcia punta forte su di lui, sa che tutta la squadra arriverà al massimo dopo la sosta e ripete che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe: nelle prime tre uscite dell'anno è rimasto in campo 95 minuti, contro i 200 del suo primo anno a Napoli. E se la mezz'ora contro il Sassuolo era bastata a lasciare il segno, l'ora contro i biancocelesti non ha entusiasmato nemmeno i suoi sostenitori più convinti.

Per il rinnovo non c'è nessuna fretta. Ma è da mesi che l'entourage del calciatore bussa alla porta del Napoli per mettere nuovamente mano a quell'accordo firmato un anno fa, rivederne i parametri, aggiustare le cifre. Quella percepita non basta più, inferiore a stipendi di chi vede più la panchina che il campo. Per il club azzurro non c'è da correre. L'agente Jugeli è stato a Napoli più volte prima dell'estate e dopo il ritiro napoletano, servirà un faccia a faccia con De Laurentiis per poter intavolare il discorso in via definitiva. La scadenza fissata al 2027 fa dormire sonni tranquilli, le urgenze azzurre oggi cadono su altre pedine (come). Mettere mano al contratto di Khvicha, magari, potrebbe aiutare a spezzare l'incantesimo in negativo. Nel frattempo, si torna a casa: dopo la Lazio, Kvara è volato in Georgia per sfidare la Spagna e la Norvegia dell'amicoUna settimana per ritrovare minuti e continuità. E magari andare in gol prima di indossare nuovamente l'azzurro.