Napoli, Kvaratskhelia prof per tifosi: «Come si pronuncia il mio nome»

Numeri e talento sono ok, ma come si pronuncia Khvicha Kvaratskhelia? Una domanda che attanaglia da tempo i tifosi del Napoli e a cui ha deciso di rispondere proprio il calciatore georgiano, ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi. Il club azzurro ha pubblicato dai suoi canali social ufficiali il siparietto web di Khvicha, che dice ai tifosi: «So che è complicato, potete anche chiamarmi Kvara». Per non sbagliare.

Insieme a ხვიჩა კვარაცხელია abbiamo pensato di aiutarvi 😜 pic.twitter.com/lcibCK4QL3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2022