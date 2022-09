Napoli, Kvaratskhelia da record: nessun avvio migliore in azzurro

Kvaratskhelia da paura: il georgiano del Napoli è tornato a fare gol contro la Lazio, diventando recordman in maglia azzurra almeno nella partenza, come riportato da Opta Italia. Quello di stasera è già il quarto gol in campionato per il georgiano.

5 - Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quattro presenze da titolare nella competizione con il Napoli dal ritorno dei partenopei nel massimo campionato (dal 2007/08). Furia.#LazioNapoli — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 3, 2022