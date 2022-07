«Ciao a tutti, finalmente sono qui! Forza Napoli sempre» il primo messaggio napoletano di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano arrivato questa mattina in città per la prima volta per le visite mediche di rito prima dell'avvio della nuova stagione. Per il georgiano primo approccio con il mondo azzurro e poi la partenza verso Dimaro venerdì con la squadra di Luciano Spalletti.