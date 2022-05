Napoli-Kvaratskhelia, c'è già la firma: «Vogliamo tenerlo per la Champions»

«Il contratto tra Kvaratskhelia e il Napoli è già stato firmato, le parti si sono incontrate di recente per concludere tutto». Queste le parole di Archil Beridze, patron della Dinamo Batumi, riportare dal quotidiano russo Sport Express. Il calciatore georgiano, attualmente in forza alla Dinamo, è tornato in patria dopo aver lasciato la Russia e il Rubin Kazan a causa del conflitto bellico con l'Ucraina.

«Tutto sarà ufficiale solo quando Khvicha potrà passare al Napoli» ha continuato il numero uno dei georgiani. «Nelle prossime settimane saremo a Napoli, insieme con l’agente del calciatore, per discutere della sua permanenza con noi in Champions League: mi piacerebbe averlo a disposizione con noi almeno per la prima sfida eliminatoria, lo chiederemo agli azzurri. Il regolamento consentirebbe a Kvaratskhelia di giocare con noi i turni eliminatori e poi la fase a gironi con il Napoli». Il turno preliminare di Champions si gioca il 21 e 24 giugno, mentre il primo turno eliminatorio si giocherà 5 e 6 luglio (andata), 12 e 13 luglio (ritorno), i giorni in cui il Napoli di Spalletti si radunerà in vista del ritiro di Dimaro.