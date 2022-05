Napoli, Kvaratskhelia con la Georgia: sfiderà Elmas in Nations League

Il primo contatto con il Napoli avverrà in nazionale: il prossimo 9 giugno, infatti, la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia affronterà in Nations League la Macedonia di Eljif Elmas. I due si ritroveranno fianco a fianco tra pochi mesi, con addosso la maglia azzurra, la sfida contro la Macedonia sarà il primo assaggio del futuro per il calciatore georgiano, oggi alla Dinamo Batumi e convocato dalla nazionale per il torneo europeo. Nel calendario dei georgiani anche le sfide a Gibilterra e Bulgaria.