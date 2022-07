Napoli, Kvaratskhelia ha scelto il numero di maglia: vestirà il 77

Due volte 7, il numero che veste abitualmente in nazionale: Khvicha Kvaratskhelia - come ufficializzato dal Napoli attraverso i canali ufficiali - ha scelto il numero 77 per la prossima avventura al Napoli, iniziata ufficialmente a Dimaro questa mattina. Il calciatore georgiano aveva vestito il 21 al Rubin Kazan e poi il 20 alla Dinamo Batumi negli ultimi mesi. Nella storia recente azzurra, avevano vestito il 77 prima Omar El Kaddouri, poi Walter Gargano e anche José Sosa.

👕 Khvicha ha scelto il suo numero di maglia 👇



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PxmiPMZswq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 9, 2022