Napoli, Kvaratskhelia e Osimhen tra gli affari più costosi al mondo

Ci sono anche Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen nella classifica degli affari potenzialmente più costosi al mondo. Come riportato dallo studio del Cies Football Observatory, il georgiano del Napoli costerebbe 115,3 milioni, mentre quello di Osimhen arriverebbe a 100,5 milioni. Le cifre sono state pensate analizzando diversi fattori ma senza tener conto delle eventuali clausole di rescissione (come quella presente nel contratto della punta nigeriana): prestazioni, età, lunghezza del contratto in corso, ingaggio percepito.