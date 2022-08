Napoli, Kvaratskhelia out: il georgiano solo in palestra

Mattinata di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro con gli azzurri che attendono la sfida di domani sera in amichevole contro il Girona. Contro gli spagnoli servirà attenzione soprattutto in difesa e proprio sulla difesa ha lavorato questa mattina Luciano Spalletti, in una seduta di lavoro dedicata completamente alla retroguardia per trovare i meccanismi giusti.

C'è ansia per Khvicha Kvaratskhelia: il calciatore georgiano questa mattina non si è allenato con il resto del gruppo, presentatosi in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra che ha messo in allarme lo staff medico azzurro. L'esterno azzurro ha lavorato solo in palestra, con lui anche Zedadka, Ounas, Ambrosino e Demme.