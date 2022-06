Napoli, Kvaratskhelia premiato: miglior calciatore girone d'andata

Un attimo prima di lasciare la sua Georgia, Khvicha Kvaratskhelia arriverà a Napoli con in valigia anche il premio di miglior calciatore del girone d'andata del campionato georgiano. L'esterno offensivo è pronto a vestire la maglia azzurra dal prossimo luglio, ma nel frattempo si porta a casa i premi di metà stagione e anche la presenza nella Top 11 del campionato. Ad ufficializzarlo ci ha pensato oggi la Erovnuli Liga attraverso i suoi canali ufficiali.

La Dinamo Batumi, con cui Kvaratskhelia ha giocato negli ultimi mesi dopo l'addio al Rubin Kazan, chiude questa fase di campionato al primo posto in classifica. Ma nelle ultime due vittorie dei suoi il georgiano non è sceso in campo: dopo la pausa per la Nations League, infatti, Kvaratskhelia è stato risparmiato dal club in vista del ritiro con il Napoli. Il calciatore è atteso dagli azzurri di Spalletti a inizio luglio.