Napoli, Kvaratskhelia vince il premio per il miglior gol dell'anno

Ancora un riconoscimento per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano azzurro si è aggiudicato il premio Goal Of The Season presented by Crypto.com della Lega Serie A per la stagione appena conclusa.

Il gol messo a segno dall'esterno del Napoli nel match dello scorso 11 marzo contro l'Atalanta - una serpentina fantastica in mezzo a quattro difensori - è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.