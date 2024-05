Polo azzurra, occhiali da sole e passo da turista. Nulla di nuovo a Via Condotti a Roma, in una delle strade più lussuoose della Capitale a due passi da Piazza di Spagna. Ancora di più se in un affollatissimo Centro Storico di Roma, sfilano i cavalli del Polo per la tradizionale passerella che apre il torneo di Piazza di Siena. Ma se tra le migliaia di turisti c'è Khvicha Kvaratskhelia i tantissimi tifosi del Napoli in trasferta nella città eterna ci hanno messo un nano secondo per riconoscerlo. «C'è Kvaradona!», l'espressione è di fede azzurra. Tra turisti, curiosi e semplici passanti, infatti c'è anche Kvara: uno spettatore d'eccezione, uno di quelli che fanno sognare col pallone tra i piedi.

Il talento georgiano è stato letteralmente rapito oggi dalla bellezza di quel colpo d'occhio: cavalli e giocatori di Polo, stecca in pugno. Tra un negozio e l'altro, insieme ad un gruppo di amici, il fuoriclasse del Napoli si ferma incuriosito davanti alla fila di cavalli che sta percorrendo le strade del centro di Roma. Saluta, firma autografi e una maglietta, mentre i selfie non si contano. Paziente e col sorriso, Kvara guarda rapito la fanfara dei Carabinieri che segue cavalli e cavalieri, poi si concede al rito della popolarità con un buon numero di tifosi del Napoli, prima di immergersi nuovamente tra i lussuosi negozi della via più chic della Capitale.