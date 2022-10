Napoli, la carica degli azzurri: «Con un gruppo così è tutto facile»

Voluta fino all'ultimo minuto e ottenuta con la forza del gruppo. Il Napoli sbanca Cremona e le armi sono quelle indicate dal capitano Giovanni Di Lorenzo: «Con un gruppo così anche le cose complicate diventano più facili» ha scritto sui social il capitano azzurro a fine gara. Ci ha messo lo zampino con l'assist finale, come lo zampino ha saputo metterlo anche Matteo Politano: «Felicissimi per questa serata. E ora sappiamo che dobbiamo confermarci. Sarà la sifda più bella». Nessun gol, ma un rigore procurato e un assist a Lozano, per Khvicha Kvaratskhelia: «Tre punti e una vittoria importante. Ottimo lavoro di squadra» le parole del georgiano sui social.