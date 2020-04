LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capitano del Napoli Lorenzoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.«Siamo tutti a casa insieme ed è giusto così. Solo così si può sconfiggere il vurs. Dobbiamo rispettare le regole e quando finirà tutto sarà più bello riabbracciarsi. Faccio i complimenti al personale sanitario, sono loro i nostri idoli.Mi manca il campo, ma credo un po' a tuti gli sportivi. Ora preferisco allenarmi fuori al balcone. Siamo in contatto con lo staff del mister che ci manda gli allenamenti ogni giorno. Dobbiamo tenerci inDal primo giornomi ha subito parlato e mi ha fatto sentire importante. Per me è stato molto positivo. Abbiamo uin bellissimo rapporto e anche in questi giorni ci aggiorniamo spesso.Nel ritiro in Francia acon lagiocavamo a boccette con Immobile eCon i compagni ci sentiamo sul gruppo di. Scherziamo un po' e ci divertiamo, io li sprono a farsi trovare pronti per quando si tornerà in campo. Prima dello stop stavamo facendo bene. La partita con il Lecce la vorrei rigiocare. Colabbiamo fatto, invece, una grande partita.Io la pizza non la mangio perché devo mantenere la linea.? Un anno in più di farà meglio. Avremo più consapevolezza e più esperienza. Recuperiamo anche qualche infortunato. L'anno prossimo diremo la nostra arrivando fino in fondo».