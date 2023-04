Napoli, la Champions non disturba: non ha mai perso dopo l'Europa

Un bel segnale per Luciano Spalletti in vista di questo finale importante di campionato: il Napoli sarà impegnato domani sera in Champions League nella decisiva sfida al Milan e domenica in campionato in casa contro la Juve. Un dato rasserena il toscano: gli azzurri, infatti, non hanno mai perso una partita dopo una gara di Champions League. Il Napoli è l'unica tra le squadre rimaste in corsa a non aver mai riportato un ko dopo gli impegni europei.