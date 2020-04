LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Giocare a Napoli, per me che sono napoletano, sarebbe stato un peso». Così Totò Di Natale spiega la maglia azzurra del Napoli mai vestita in carriera. «L’ho sempre pensata così. Sei di Napoli, se poi le cose vanno male la gente ti conosce e conosce la tua famiglia. Ci ho sempre pensato, pur tifando sempre. Qualche mio collega ha avuto coraggio ad andarci, altri no, io sono uno di questi».Non solo il Napoli , però, anche la Juve mise gli occhi sul napoletano. «Io sono sempre stato così. Le scelte che faccio le faccio col cuore e con la testa senza guardare ai soldi. Lì c’erano tanti soldi, una società importante come la Juve» ha spiegatoa Sky Sport. «Fui chiamato dal mio procuratore, c’era questa possibilità. Lo ringraziai, ringraziai laperò la mia idea era di rimanere a. Mi sentivo uno di loro e mi sarebbe piaciuto finire la carriera lì. Chiamai la famiglia Pozzo e la questione si chiuse in due minuti».