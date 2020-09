LEGGI ANCHE

Il calendario delè appena stato stilato per la nuova stagione di Serie a che comincerà il 20 settembre, ma già è caccia agli impegni internazionali che potrebbero incombere sulla squadra di Rino Gattuso . a preoccupare è soprattutto la Coppa d'Africa 2021, anticipata al prossimo gennaio dopo lo spostamento di tutti gli eventi internazionali nella stagione passata.Una Coppa che potrà interessare anche la Nigeria di Victor Osimhen , il neo attaccante azzurro che potrebbe giocare la competizione che si terrà in Camerun dal 18 gennaio al 7 febbraio prossimi. Una finestra in cui ilincontrerà Fiorentina e Parma in casa, Verona e Genoa in trasferta. Se la Nigeria dovesse arrivare in fondo al torneo, a rischio ci sarebbe anche, in programma pochi giorni dopo (13-14 febbraio) al San Paolo. Lo stesso discorso varrebbe anche perin caso di permanenza a Napoli.