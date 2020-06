Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sono scesi in strada, come preannunciato. Perché il calcio post coronavirus non è ancora il calcio dei gruppi organizzati che seguono il Napoli , che hanno fatto sapere di avere altri problemi per la testa in questo momento. Una decisione di certo da rispettare, ma ladel San Paolo si è comunque fatta notare dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus.lo striscione apparso ieri sera all'esterno dele affisso dal gruppo "1972 Curva B". La protesta del tifo organizzato andrà avanti almeno fino a quando non sarà possibile rientrare allo stadio per seguire le partite.