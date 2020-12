Un gol ancora decisivo, per altri tre punti pesanti in casa Napoli. «Diciamo che è una bella giornata per me, voglio dedicare questo gol ai miei genitori e alla mia famiglia: se gioco ancora oggi è grazie a loro che mi hanno sostenuto sempre, anche nei momenti difficili» ha detto subito Andrea Petagna a fine gara. «Abbiamo vinto una partita complicata perché in Europa abbiamo speso tanto: è una vittoria che fa morale e ci aiuta ad arrivare bene alla partita di mercoledì che è importantissima».

«Gattuso mi aveva detto che avrei segnato, per questo l'ho abbracciato. Mi sta facendo lavorare tanto e migliorare tanto» ha continuato Petagna a Sky Sport commentando l'abbraccio con l'allenatore. «Osimhen ci sta mancando molto, è un giocatore forte e importante per noi. Ma io mi gioco le chances che ho: sono contento, proverò a fare tanti gol perché qui di occasioni ce ne sono tante. Entriamo sempre al massimo in campo altrimenti Gattuso ci mangia nello spogliatoio: è importante che la panchina aiuti così i titolari».

