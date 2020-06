© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venderli entrambi non si può, ma il sacrificio di uno dei due talenti a disposizione è ormai scontato. Cosìchiarisce la posizione del Gremio nel prossimo mercato, il presidente del club brasiliano fa il punto sul mercato parlando ovviamente anche di Everton Soares , la stella della squadra accostata alnell'ultimo mese.LEGGI ANCHE Napoli, Mertens torna sui banchi: il belga al corso per allenatori «Possiamo pensare di vendere uno tra Pepê e, ma non entrambi. Ne va degli equilibri della squadra e della competitività in campo» ha spiegato il numero uno del. «Tra i due chi ha più possibilità di andar via? Sicuramente. Abbiamo avuto più sondaggi per lui nell'ultimo mese anche se non stiamo valutando ancora alcuna offerta» - ha chiarito Bolzan riferendosi al Napoli - «Se Everton dovesse partire, Pepê potrebbe essere il suo erede naturale».