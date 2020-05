LEGGI ANCHE

Sono arrivati alo scorso gennaio, mae la compagna Ginevra Sozzi hanno già dimostrato di essersi ampiamente ambientati in città. Più volte la lady azzurra ha postato sui social diversi panorami della città, aiutata dalla splendida casa con affaccio sul Golfo scelta dalla coppia per la permanenza in azzurro, nelle scorse ore, poi, è arrivata anche una dedica in napoletano.«‘O core aropp e te nun'o caccio pe nisciun» è la dedica che Ginevra fa a Matteo su Instagram. La canzone scelta è “Nisciuno” di Rocco Hunt, un brano molto conosciuto e che ha fatto piacere a tanti followers della coppia e tifosi del Napoli, che premiano sempre le scelte in dialetto dei beniamini azzurri.