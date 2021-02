Brutte notizie per il Napoli è per Kostas Manolas, il difensore sostituito nel match di Marassi contro il Genoa di sabato sera. Il greco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande come comunicato dal club azzurro, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore.



Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane, informa il Napoli, con il difensore che ha già iniziato il percorso riabilitativo. Salterà dunque sia la sfida di ritorno in Coppa Italia contro l'Atalanta che quella contro la Juventus in campionato.

