Il primo gol al Maradona, il gol che vale la qualificazione per il Napoli e per Zielinski. «Segnare è sempre un piacere, soprattutto da quando questo stadio è dedicato a Maradona. L'ho dedicato a mia moglie che è incinta, il prossimo anno ci sarù un altro Zielinski con noi» ha scherzato il polacco. «Ma ancora di più contava il risultato, siamo felici per la qualificazione ai sedicesimi di finale».

«Vincere il girone è una cosa importante, siamo contenti di esserci riusciti. Non era facile stasera, la Real Sociedad ha giocatori di qualità e nella seconda parte abbiamo sofferto troppo. Sono passate le due squadre più forti. Gattuso arrabbiato? No, la cosa importante era passare il turno. Spero di segnare ancora e di arrivare in doppia cifra» ha concluso a Sky Sport.

