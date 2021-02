Una serata unica, una vittoria importante che rialza la testa del Napoli, come scritto anche dal capitano Lorenzo Insigne sui social: «Segnare 100 gol è una emozione unica perchè ci sono arrivato con la maglia della mia squadra del cuore. Per un napoletano è una gioa speciale e voglio dedicarla ai tifosi ed a mia moglie per il giorno di San Valentino» ha scritto sui social Insigne. «Il risultato che volevamo!!» il messaggio di Matteo Politano, ieri titolare contro i bianconeri.

L'occasione giusta anche per rivedere in campo Fabian Ruiz, alla prima presenza dopo il coronavirus. «Tornare in campo e vincere questo tipo di partite è sempre speciale» ha scritto lo spagnolo a fine gara sui social. «Finalmente una vittoria di squadra, di gruppo! Ripartiamo da qui!» il pensiero di Giovanni Di Lorenzo. Protagonista anche Hirving Lozano: «Cosí, squadra tutta unita e andiamo avanti» ha scritto il messicano pubblicando uno scatto del grande abbraccio azzurro. «Torneremo più forti» il post social di Rrahmani.

