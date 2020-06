LEGGI ANCHE

«Questo trionfo era nell'aria, perché da quand'è arrivato Gattuso sono cambiate molte cose».abbraccia - almeno idealmente - il suo allenatore dopo la vittoria della Coppa Italia: «Sono tutti compattati intorno a lui, alla società e intorno all'idea di Napoli. Napoli è l'unica che riesce a contestare il titolo alla Juventus, già l'avevamo battuta in Coppa Italia e in Supercoppa. Ancora non riusciamo a batterla nella corsa scudetto, ma spero di riuscirci prima o poi».. «I sogni sono sempre molto importanti nella vita perché ci fanno sopportare tutte le difficoltà» ha continuatoai microfoni Rai. «Non bisogna mai abbattersi, la speranza è l'ultima a morire. Con tutto il rispetto per le morti che ci sono state, devo dire che questo covid ha stimolato il mondo intero. Siamo pronti tutti a ripartire. E, quando ci sono le ripartenze facendo caso al passato, si riparte sempre più forti».