Dal campo al mercato, Napoli , dopo la sfida di ieri sera al San Paolo, ora si incontreranno nelle stanze giuste per provare a chiudere un colpo importante di questo inverno. Si tratta di, il centrocampista del Verona su cui il Napoli si è tuffato tempo fa e che fa gola a giuntoli, ma che piace anche tanto ai viola, inseriti in questa trattativa da qualche giorno.Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro è forte di un accordo con l'Hellas Verona trovato ormai da tempo e che in azzurro ha portato anche Amir Rrahmani , ma non ha ancora convinto il centrocampista classe '96 e non ha nessun incontro fissato col suo entourage nei prossimi giorni. In questa situazione di stallo si inseriscono dunque i viola, che nelle prossime ore parleranno con ilper trovare un accordo sul cartellino del calciatore dopo aver conquistato il suo sì, convinto dal progetto.