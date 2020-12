La Lega Serie A ha aggiornato quest'oggi il calendario con gli orari del campionato, fino al 29° turno del prossimo aprile. Poche novità per il Napoli che deve però segnare in rosso la data sul calendario del 13 febbraio prossimo: il sabato alle 18.00 , infatti, si giocherà per la prima volta allo Stadio Maradona la sfida contro la Juventus.

LEGGI ANCHE Napoli-Milik, nervi ancora tesi: il club azzurro chiede 18 milioni

Anche con l'Atalanta a Bergamo, nella giornata successiva, il Napoli scenderà in campo alle 18.00 ma di domenica (21 febbraio), stesso orario anche per il derby con il Benevento del 28 febbraio. Tre posticipi domenicali di fila: domenica 7 marzo con il Bologna, domenica 14 con il Milan a Milano e domenica 21 in casa della Roma di Fonseca. Contro il Crotone anticipo alle 15.00 del sabato (3 aprile). Gli azzurri saranno altre due volte su Dazn: il 17 gennaio prossimo contro la Fiorentina (lunch match domenicale) e il 6 febbraio in casa del Genoa (anticipo del sabato alle 20.45).

© RIPRODUZIONE RISERVATA