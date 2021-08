Ci ha messo poco a diventare virale in rete Aurelio De Laurentiis, patron azzurro ieri allo stadio per Napoli-Venezia. E pronto ad esultare come non si vedeva da un po': dopo una partita tesa e il raddoppio di Elmas che chiude il match, il numero uno del Napoli si è lasciato andare ad una esultanza liberatoria che è stata subito intercettata dalle attente telecamere di Dazn.