Anche il Napoli parteciperà alla campagna «Thank you» promossa dallaper questo finale di stagione europea. Una campagna ideata per conferire il giusto riconoscimento ed il ringraziamento per i valori umani e professionali profusi dai lavoratori e gli operatori sanitari che hanno sostenuto sacrifici preziosi durante gli ultimi mesi di pandemia diCome confermato dal sito ufficiale azzurro, tutti i club che parteciperanno agli ottavi e alle “Final Eight” dellaintrodurranno sulla maglia la scritta «Thank You», nella propria lingua madre. In occasione del match, sulla maglia degli azzurri di Gattuso ci sarà la scritta «Grazie» apposta sulla manica sinistra sotto il classico badge «Respect» della Uefa.