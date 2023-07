Napoli, la nuova maglia in vendita: subito in tilt il web store

Subito in tilt il web store ufficiale del calcio Napoli: alle 19.26 è partita la vendita della nuova maglia azzurra per la prossima stagione con tanto di scudetto, una divisa che ha subito affascinato i tifosi corsi sul web per acquistare. Il sito del club azzurro, però, è rimasto inutilizzabile per diversi minuti.

È possibile acquistare invece direttamente sul portale di eBay (ma quasi sold out quella azzurra, resta disponibile la seconda versione in bianco), nuovo sponsor del club di De Laurentiis che sarà anche presente sulle maniche delle maglie da gara. Il prezzo della maglia aumenta ancora (ma minimamente) rispetto allo scorso anno: da 125 a 130 euro per la singola maglia.