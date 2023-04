Napoli, la Pasqua degli azzurri: stop prima del rientro in campo

24 ore di stop, abbastanza per poter ricaricare le batterie, ma non per lasciare Napoli. E infatti tutti gli azzurri sono rimasti in città: la squadra azzurra tornerà oggi al lavoro con Luciano Spalletti, ma tutti i calciatori si sono goduti i primi sprazzi di primavera a Napoli celebrando la Pasqua.

Tutti in famiglia: Raspadori, Anguissa, Juan Jesus e Meret ne hanno approfittato per passare qualche ora con gli affetti più cari. Prima pasqua a Napoli per Gollini che con gli amici è andato alla scoperta del mare di Posillipo. Cena con gli amici per Victor Osimhen, che ieri si era anche allenato in solitaria a Castel Volturno viste le condizioni fisiche. Pasqua polacca per Piotr Zielinski, Bartosz Bereszynski e Kamil Glik. Profumi di Sudamerica, invece, per Mathias Olivera, che ha riprodotto un po’ di asado a Napoli insieme con la compagna in dolce attesa.