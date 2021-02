Napoli, la porta di Meret è blindata: 4 clean sheet di fila, come nel 2011

Ancora una volta il Napoli tiene immacolata la porta di Alex Meret. Contro il Benevento, questa sera allo Stadio Maradona, la squadra di Gennaro Gattuso ha messo insieme il quarto clean sheet consecutivo tra le mura casalinghe, dopo quelli messi insieme contro Fiorentina, Parma e Juventus prima di oggi. Era dal marzo 2011 che la squadra azzurra non riusciva in questo dato (furono otto in quel caso).

4 - Il @sscnapoli ha mantenuto la porta inviolata per 4 incontri casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (8 in quel caso). Bunker.#NapoliBenevento — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 28, 2021

