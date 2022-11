Napoli, la preghiera di Ostigard diventa virale: «Che delusione»

Secondi, poi minuti. L'attesa è diventata nervosa quando al 55' di Liverpool-Napoli, subito dopo il gol di Leo Ostigard, l'arbitro tedesco Stieler ha dovuto aspettare un po' prima della decisione finale sul fuorigioco che ha poi annullato la rete. In quei minuti le telecamere di Anfield sono andate dritte sul difensore norvegese, le sue immagini con le mani giunte quasi in preghiera hanno fatto subito il giro della rete e sono diventate virali in poco tempo.

Poco male, anche se poi il Liverpool ha saputo portarsi a casa la vittoria nel finale ma non il primo posto del girone, che resta al Napoli. «È difficile accettare una sconfitta così, pensavamo di essere in partita. Siamo molto delusi» dirà poi il difensore norvegese ai microfoni Uefa subito dopo il fischio finale.