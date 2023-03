Napoli, la Premier ora guarda anche Lozano: il Chelsea sul Chucky?

Non solo Kim Min Jae e Victor Osimhen: gli occhi della Premier League ora seguono anche Hirving Lozano. Secondo quanto riportato da The Sun, infatti, il chelsea avrebbe annotato il nome del messicano azzurro per la prossima estate, spinto anche dalla volontà del Napoli di cederlo in caso di mancato rinnovo vista la situazione contrattuale del calciatore.

L'accordo di Lozano con il club di De Laurentiis scadrà nel 2024 ma la prossima estate è già decisiva. E, se non si troverà un accordo con il nuovo entourage, il Napoli lo metterà sul mercato e lo venderà al miglior offerente. Tra questi potrebbe esserci anche il Chelsea, appunto, ma tra le squadre interessate anche Newcastle e Arsenal. Lozano, dopo l'esperienza in Olanda e Italia, accetterebbe il passaggio in Inghilterra in caso di cessione.