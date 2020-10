Primo gol ufficiale per Andrea Petagna, una rete che vale la vittoria. «Il rapporto con Gattuso è fantastico, c'è tanto da imparare da lui. Mi sto abituando pian piano a giocare in questa squadra. Gioco con compagni fortissimi, con Osimhen possiamo aiutarci tanto e stare vicini per fare gol».

Una posizione nuova per l'attaccante ex Spal che è stato lanciato da Gattuso da supporto per Osimhen: «Mi piace stare lontano dalla porta e entrare nel vivo del gioco, per aiutare anche la squadra» ha continuato Petagna a Dazn. «A Ferrara mi allontanavo spesso, qui devo fare da terminale offensivo».

