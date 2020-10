La prima volta da azzurro per Timo Bakayoko non poteva andare meglio. Il centrocampista arrivato sul finale dell'ultimo mercato ha preso le redini della mediana napoletana nel 4-1 di oggi contro l'Atalanta al San Paolo. «Che bella sensazione poter giocare di nuovo dopo sei mesi» ha scritto sui social Bakayoko che non vedeva il campo da marzo scorso per il lockdown prolungato in Ligue 1.

Ultimo aggiornamento: 20:04

