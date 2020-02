Un Fabián in meno, ma un Politano in più. E soprattutto il rientro di Dries Mertens e Koulibaly. Il Napoli ritrova parte dei suoi beniamini, tutti convocati da Gennaro Gattuso per il match di domani sera a Genova contro la Sampdoria. Ci saranno anche Allan e Politano, non proprio in formissima dopo due soli allenamenti, ma si dovrà fare a meno di Fabián frenato dall'influenza. Febbre anche per Demme: l'italo-tedesco sarà a disposizione ma si deciderà domani sul suo impiego.



I CONVOCATI

Karnezis, Meret, Ospina

Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui

Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski

Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.