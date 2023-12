Napoli, la Primavera crolla ancora: aumenta la distanza dai playoff

Il Napoli Primavera di Andrea Tedesco ancora battuto in casa. Gli azzurrini si fanno superare dal Crotone di misura, un 1-0 dei calabresi che però rischia di far male ancora al Napoli, sempre distante dalla zona Playoff.

A decidere il match un gol di Coscia che punge alla mezz'ora e che regala tre punti alla squadra che era ultima in classifica.

Una classifica sempre più complicata per gli azzurrini che speravano di poter dire la propria nel campionato di Primavera 2. Il primo posto del Cesena è distante 12 punti, la zona Playoff resta a -4 con il Palermo battuto in casa ma i 15 punti del Napoli sono un bottino povero dopo le prime undici gare giocate. Prossima gara a Perugia per la squadra di Tedesco, in un match da vincere per riavvicinare la zona alta della graduatoria.