Napoli, la Primavera si ferma ancora: rinviata per Covid la sfida al Crotone

Il Napoli Primavera guidato da Emmanuel Cascione dovrà fermarsi ancora. Dopo le tante partite rinviate per covid a inizio stagione e alcuni casi di positività nel gruppo lo scorso mese, gli azzurrini non giocheranno Crotone-Napoli di oggi per altre positività ravvisate stavolta all'interno del gruppo squadra calabrese, come informato dal club sul sito ufficiale.